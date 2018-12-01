Ямальские волонтеры помогли новорожденным крошкам

| Фото Клуба «28 петель» Новый Уренгой во "ВК" | Фото Клуба «28 петель» Новый Уренгой во "ВК"

Крошечные варежки, носочки, шапочки и специальные игрушки передали неравнодушные жители Нового Уренгоя в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей центральной городской больницы, сообщает ИА "Север-Пресс".

К международному благотворительному движению "28 петель" присоединились педагоги и родители детского сада "Звездочка".

"Мы надеемся, что наша забота поможет детям-торопыжкам поскорее окрепнуть и набраться сил. На предложение, связать вещи для отделения, откликнулся весь коллектив, и мы счастливы, что хоть как-то, можем помочь малышам и родителям в непростой период", – рассказала и. о. заведующей детского сада "Звездочка" Елена Талан.

Добавим, движение "28 петель" появилось в России в 2017 году, в него вошли многие города страны. В Тюменском регионе его филиалы есть в столице области, Ханты-Мансийске и Сургуте. Его участники и волонтеры вяжут для малышей весом от 500 граммов одежду, а также одеяла и игрушки-комфортеры в виде осьминогов из натуральных шерсти и хлопка. Врачи считают, что трение шерстяных волокон о ножки и ручки ребенка – это естественный массаж рефлекторных зон, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, общеукрепляющее действие.