Пользователи сайта госуслуг чаще всего интересуются состоянием лицевого счета в ПФ РФ

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ стало самой популярной среди тюменцев услугой на Едином портале государственных услуг РФ по итогам 2018 года. Запрос на нее составил более 100 тыс., сообщает Ростелеком.

Второй по популярности стала услуга регистрации транспортных средств, на которую поступило почти 45 тыс. запросов. На третьей позиции - получение справки о наличии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования - более 32 тыс. уведомлений. Также в число наиболее востребованных вошли услуги замены водительского удостоверения и регистрации гражданина по месту жительства.

Из региональных сервисов, доступ к которым открывает учетная запись портала Госуслуг, самыми популярными стали "Представление информации о текущей успеваемости учащегося" (более 10 млн обращений) и "Прием заявок на прием к врачу" (более 3,3 млн записей).

По статистике "Ростелекома" в Тюменской области статус "электронного гражданина" имеют почти 85% населения региона в возрасте старше 15 лет. Тюменцы могут удаленно записаться на прием к врачу, проверить начисления в Пенсионном фонде, наличие задолженностей и штрафов, открыть собственный бизнес и другое.

15 декабря Единый портал госуслуг РФ отметит девятый день рождения. С каждым годом тюменцы все активнее пользуются возможностью удаленного взаимодействия с органами власти. Если в 2017 году на портале госуслуг было зарегистрировано 756 тыс. жителей региона, то в 2018 году количество "электронных граждан" достигло почти 930 тыс.