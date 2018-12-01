ТюмГУ готовит к поступлению вьетнамских абитуриентов

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект "Механизмы продвижения конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе в поликультурных образовательных пространствах" проходит в Ханое с 10 по 16 декабря, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Программа реализуется в рамках сотрудничества Тюменского государственного университета с Российским университетом дружбы народов и Российским центром науки и культуры (Вьетнам).

Преподаватели вузов работают на нескольких образовательных площадках.

Учителям русского языка предлагают курсы повышения квалификации "Русский язык за рубежом: многообразие методик и практик". Ученики вьетнамских школ принимают участие в лингвистических играх на интерактивных занятиях.

Более 150 учеников старших классов могут посостязаться в конкурсе "Веселый русский язык" и в игровой форме познакомиться с Тюменью и Тюменским государственным университетом.

Делегация ТюмГУ провела встречи с директорами спецшкол и учителями русского языка, где участники обсудили возможности обучения вьетнамских школьников в ТюмГУ. Преподаватели вузов двух стран планируют обмениваться инновационными методиками обучения и поддерживать талантливую молодежь в получении российского высшего образования на русском языке.

Проект реализуется за счет гранта Министерства просвещения РФ в рамках государственной программы "Развитие образования". Руководитель проекта - кандидат филологических наук, проректор – начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ Елена Тумакова.