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Самая обсуждаемая кинопремьера недели – фильм "Аквамен"

Общество, 19:21 14 декабря 2018

i.ytimg.com | Фото: i.ytimg.com

Лидеры среди обсуждаемых киноновинок недели - две фантастические ленты и мультфильм про Человека-паука. Всего с 10 по 14 декабря в российский кинопрокат вышли десять фильмов, сообщает "Интерфакс".

Первое место с 768 упоминаниями заняла фантастическая лента "Аквамен" режиссера Джеймса Вана. Действие фильма разворачивается в подводном мире семи морей. Герой картины - сын работника маяка Артур, который обладает сверхспособностями: он умеет дышать под водой и даже разговаривать с рыбами.

Вторую строчку с 566 упоминаниями занял мультфильм "Человек паук: Через вселенные" режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана. Согласно сюжету, подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес попадает в эпицентр противостояния Человека-паука и группы злодеев, в ходе которого происходит катаклизм с коллайдером для перемещения в параллельные реальности.

На третьей строчке фантастическая лента "Бамблби" (467 упоминаний) режиссера Трэвиса Найта. Действия фильма разворачиваются в 80-е.

Четвертое место занял мультфильм "Гринч" (415 упоминаний) режиссеров Ярроу Чейни и Скотта Моужера. На пятой строчке с 177 упоминаниями лента "Хрусталь" режиссера-дебютанта Дарьи Жук, выдвинутый на соискание премии "Оскар" от Белоруссии. Шестое место с 94 упоминаниями занял фильм "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахер.

На седьмой строчке документальная лента "Почему мы креативны?" (60 упоминаний) Германа Васке.

Остальные премьеры упоминались в СМИ менее 50 раз.

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# кино , премьера , рейтинг

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