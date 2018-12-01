На трассе Тюмень - Омск закроют движение

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Движение транспорта будет закрыто на 81-м км автомобильной дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (возле с. Памятное) с 00 до 00 часов 40 минут 17 декабря, сообщает Уралуправтодор.

Ограничение движение связано с установкой рамной конструкции системы стационарного контроля. Объехать перекрытие легковой транспорт, который едет в сторону Тюмени, может через Ялуторовск и дер. Криволукская с выездом на Р-402 на 74-м км.

Кроме того, для аналогичных работ в ночь на 18 декабря с 00 до 00 часов 40 минут планируется полное перекрытие на 279-м км трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (возле с. Ершово). Объехать перекрытие легковой транспорт может через с. Тоболово и дер. Завьялово с выездами на Р-402 на 271-м и на 279-м км.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании маршрута.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" 8-800-200-63-06.