  • 14 декабря 201814.12.2018пятница
  • USD66,2550
    EUR75,3916
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

На трассе Тюмень - Омск закроют движение

Общество, 18:05 14 декабря 2018

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Движение транспорта будет закрыто на 81-м км автомобильной дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (возле с. Памятное) с 00 до 00 часов 40 минут 17 декабря, сообщает Уралуправтодор.

Ограничение движение связано с установкой рамной конструкции системы стационарного контроля. Объехать перекрытие легковой транспорт, который едет в сторону Тюмени, может через Ялуторовск и дер. Криволукская с выездом на Р-402 на 74-м км.

Кроме того, для аналогичных работ в ночь на 18 декабря с 00 до 00 часов 40 минут планируется полное перекрытие на 279-м км трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (возле с. Ершово). Объехать перекрытие легковой транспорт может через с. Тоболово и дер. Завьялово с выездами на Р-402 на 271-м и на 279-м км.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании маршрута.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" 8-800-200-63-06.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# перекрытие , ремонт , трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:14 14.12.2018Перед стартом: чем удивит гостей гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени
20:50 14.12.2018Ямальские волонтеры помогли новорожденным крошкам
20:09 14.12.2018Команда Elements Pro Gaming рассказала тюменским фанатам DotA 2, как стать востребованным киберспортсменом
19:21 14.12.2018Самая обсуждаемая кинопремьера недели – фильм "Аквамен"