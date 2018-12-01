Серебряные волонтеры проводят мастер-классы для малышей

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

Мастер-класс по изготовлению праздничных игрушек провела в творческой мастерской детского сада № 50 "Счастливое детство" активист областной штаб-квартиры "серебряных" добровольцев Надежда Сергеева.

Волонтер научила детей мастерить необычные поделки и украшения. Ребята сделали объемные и ажурные снежинки, смастерили кукол, освоили технику создания небольших елок из мишуры.

"Для меня одно удовольствие заниматься творчеством с маленькими детками. На мастер-классе я постаралась научить их выполнять не только оригинальные поделки, но и экономичные украшения для дома из вторичного сырья", - рассказала Надежда Сергеева.

Напомним, в 2018 году благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтерства в субъектах РФ состоялось открытие ресурсного центра областной штаб-квартиры "серебряных" добровольцев, пишет "Вслух.ру".