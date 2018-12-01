Во всех военных училищах появятся ледовые катки и бассейны

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Бассейны, ледовые катки и комплексные спортивные залы построят во всех военных довузовских учебных заведениях в течение трех лет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая сразу три ледовых катка. Об этом передает РИА Новости.

В субботу 15 декабря Шойгу открыл ледовые катки в Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и Мурманском филиале нахимовского училища. По его словам, три ледовые площадки - это "только начало, которое положено несколько лет назад".

"Большинство наших учебных заведений уже имеют современные спортивные сооружения. Это бассейны, это спортивные залы и катки. Мы приняли для себя решение: в течение трех лет все довузовские, а это значит суворовские, нахимовские, президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы", - обратился Шойгу по видеоконференцсвязи к участникам церемония открытия катков.

После торжественной церемонии открытия хоккейные команды впервые сразятся на новом льду. "Надеюсь, покажете хорошую игру", - добавил Шойгу.