Родительский форум в Тюмени: эксперты рассказали, как воспитывать подростков

Фото: организаторов родительского форума Фото: организаторов родительского форума

Терпение, понимание и доверие – это главные принципы, которых стоит придерживаться в воспитании подростков. Такое мнение в рамках форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll" высказала практикующий детский психотерапевт Елена Семашко.

Беседуя с родителями, она отметила, что в подростковом периоде есть ряд закономерностей, знание которых облегчает жизнь и родителям и детям. В период взросления у ребенка формируется эмоциональная сфера, он учится общению и ответственности.

"Эмоции для подростка – это норма. Распространенной становится проблема взаимоотношений с родителями, но нужно вытерпеть ссоры, споры и доказательства подростком своей взрослости, потому что только в условиях любви в семье он учится отстаивать свою точку зрения. Лозунг родителей "я тебе доверяю" дает ребенку самый сильный сдерживающий посыл", - высказалась Елена Семашко.

Она добавила, что для ребят средних классов распространенным становится так называемый кризис в школе, когда появляется неуспеваемость и конфликты с учителями. Но этот опыт является нормой и дает им бесценный опыт, возможность научиться на своих ошибках и сделать выводы. Кроме того, важно позволять ребенку дружить как с негативными, так и с положительными персонажами, чтобы учиться строить отношения.

О значимости эмоционального интеллекта в рамках работы диалоговой площадки "Будь на связи" рассказала профессор, декан лечебного факультета ТюмГМГУ Татьяна Раева. Она отметила, что умение управлять своими чувствами является основой для дальнейшего становления и взросления ребенка.

"Проблемы, которые чаще всего интересуют подростков, относятся к эмоциональной сфере. Однако родители не всегда обучают детей управлять своими эмоциями, они чаще всего нацелены на получение интеллектуальных знаний. Отсюда и возникают трудности - у подростков появляется тревожность, чувство незащищенности. И надевая на себя маски спокойствия или агрессии, ребенок защищается, ведь других способов преодоления своих эмоций он не знает. Поэтому очень важно сегодня обсудить эту тему с родителями", - отметила Татьяна Раева.

В работу площадки, которая проходила в формате вопрос-ответ, активно включилась и родительская общественность. Мам и пап интересовали вопросы поведения детей, агрессии, взаимоотношения с родителями и сверстниками.

Особый интерес у участников форума вызвали дискуссионные площадки "Только мамы" и "Только папы", касающиеся особенностей воспитания девочек и мальчиков. О том, как построить доверительный разговор с дочкой-подростком и вырастить ее здоровой и счастливой рассказали московский эксперт, психолог Наталья Лучкина, детский врач акушер-гинеколог Елена Матейкович и профессор ТОГИРРО Наталья Милованова.

Наталья Лучкина, общаясь с корреспондентом ИА "Тюменская линия", подчеркнула, что вопросы воспитания девочек-подростков сегодня все чаще возникают у родителей. Они касаются формирования репродуктивного здоровья, психологических, эмоциональных и гормональных особенностей.

"Для грамотной беседы на такие горячие и острые темы у родителей часто нет ресурса – психологического, информационного, а иногда и временного. Мы готовим родителей к этому периоду и рассказываем про компетенции, которые необходимо формировать у себя. Говорим о том, что ребенок-подросток и ребенок доподросткового возраста - это два разных ребенка. Особое внимание уделяем здоровью девочек, потому что об этом рассказать своей дочери должна каждая мама. Дать родителям знания и способы общения с девочкой-подростком – наша основная задача", - подчеркнула она.

Руководитель многопрофильного психологического центра "Институт семьи" в Тюмени Екатерина Попелушко провела для взрослых тюменцев мастер-класс "Все начинается с семьи". Она отметила, что говорить о взрослении с ребенком нужно начинать с наступлением подросткового периода.

"Сейчас границы этого периода значительно сдвинулись, если раньше он начинался с 12 лет, то сейчас Всемирная организация здравоохранения сдвигает рамки до 9 лет. Главный физиологический признак – резкий скачок роста ребенка. Это говорит о том, что ребенок становится подростком, начинает меняться и что с ним уже нужно говорить об этом", - рассказала она.

Екатерина Попелушко поделилась с родителями знаниями не только о возрастных границах подросткового периода, но и о том, как грамотно и компетентно говорить с ним на темы взросления, физиологических изменений, чтобы впоследствии исключить возникновение психологических травм.

В рамках работы форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll" тюменские мамы и папы побывали также на мастер-классе "Дети онлайн", где ведущие специалисты рассказали об интернете и игровой зависимости, а также о безопасности в сети.

Популярной стала и площадка "Вопросы задавать нужно". Более двадцати специалистов в области психологии, психиатрии, медицины, лечебной диетологии, а также представители правоохранительных органов индивидуально консультировали всех желающих.

Любовь Голышева