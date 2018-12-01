Павильон "Маша и Медведь" откроют в Риме

| Фото: Официальная группа мультфильма "Маша и Медведь" vk.com | Фото: Официальная группа мультфильма "Маша и Медведь" vk.com

Тематический павильон по мотивам популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" может появиться в Риме, пишет РИА Новости.

По словам торгового представителя РФ в Италии Игоря Караваева, соглашение о его строительстве планируется подписать в ближайшее время. Такая форма сотрудничества говорит о повышении конкурентоспособности российских товаров.

"Работа в области двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Италии идет по самому широкому спектру направлений: инвестиции, трансфер технологий, межрегиональное сотрудничество. Кроме того, всем иностранным компаниям, готовым работать в нашей стране с максимальной локализацией, предоставляются весьма широкие преференции", - отметил он.