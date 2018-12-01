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Спасатели провели операцию "Новый год" в центре соцобслуживания Голышманово

Общество, 18:27 17 декабря 2018

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

О безопасности в предстоящие новогодние праздники рассказали сотрудники государственного пожарного надзора подопечным центра социального обслуживания населения Голышмановского городского округа. Встреча прошла в рамках "Месяца безопасности" и профилактической операции "Новый год", сообщает региональное управление МЧС.

Какую опасность таит в себе пиротехника и как безопасно украсить елку, а также правила эксплуатации электрических приборов и другие возможные чрезвычайные ситуации участникам встречи рассказала дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности Яна Максимова.

Участники встречи обсудили также и предстоящие посещения торговых центров - как не растеряться и что делать, если во время приобретения подарков близким в магазине сработает пожарная сигнализация. Для наглядности участникам беседы был показан видеоролик "Основные правила пожарной безопасности в торговых комплексах".

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# безопасность , Голышманово , МЧС , Новый год

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