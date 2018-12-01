Тюменские участники "Школы парламентаризма" учились публичным выступлениям

| Фото: тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: тюменского отделения "Молодой гвардии"

Тренинг-сессию для тюменских участников "Школы парламентаризма" провели эксперты из Челябинска, сообщает тюменское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России".

В ходе тренинга по публичным выступлениям руководитель молодежного проекта Челябинской области "Академия лидерства" Александра Прессель рассказала о принципах правильного дыхания и дала упражнения для постановки голоса и развития речи. Завершился мастер-класс практической частью, на которой парламентарии выступили публично и получили обратную связь.

Администратор "Академии лидерства" Александра Глухова провела занятие по командообразованию, в конце прошла игра, основанная на теории решения изобретательских задач, где участники закрепили полученную информацию на практике.

Завершилась сессия тренингом от администратора проекта "Южно-Уральской Лиги тренеров" Александры Симоновой на тему социального проектирования. Тюменцы разобрали 10 главных ошибок организации мероприятий и узнали, как их избежать.

Самых активных участников эксперты наградили памятными призами.

"До завершения "Школы парламентаризма" осталось две недели. На этом этапе нам важно не только дать необходимые для реализации мероприятий, навыки, но и наладить взаимодействие среди участников для их дальнейшей работы в группах", - отметил руководитель Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.