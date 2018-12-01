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Сто двадцать ямальских детей-сирот получили ключи от новых квартир

Общество, 15:43 17 декабря 2018

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

120 ямальских детей-сирот получили ключи от собственных квартир. Двое из них воспользовались предложением переехать в Тюмень в микрорайон Ямальский-2, сообщает правительство ЯНАО.

На эти цели в 2018 году выделено 530 млн рублей окружного бюджета и 1,168 млн рублей из федерального бюджета. До конца года обеспечены жильем будут 158 детей-сирот.

Как отмечают в правительстве округа, в 2017 году в ЯНАО обеспечены жильем все дети-сироты, достигшие 18-летнего возраста – новые квартиры получили 163 человека, 13 из них – в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени.

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# дети-сироты , жилье , ЯНАО

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