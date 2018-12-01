Выпускники Тюменского медицинского университета участвовали в ледовом пробеге

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Активисты Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного медицинского университета приняли участие в первом ледовом пробеге, который собрал более 170 бегунов из Тюменской, Омской, Свердловской и Челябинской области, сообщает Тюменский ГМУ.

Трасса проходила по живописному зимнему лесу и по льду озера Андреевского вблизи пос. Боровский Тюменского района. Участники забега отметили, что погода была удачной для спорта: день был солнечным и безветренным, шел небольшой снег.

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Четыре выпускника Тюменского государственного медицинского университета пробежали дистанцию в 5 км. Выпускница фармацевтического факультета 2001 года Татьяна Ульянова преодолела полную дистанцию в 24 км и стала обладателем второго места в своей возрастной категории.

Член ТРО организации выпускников ГМУ Станислав Муравьев бежал со своим пациентом 77 лет, который наблюдается у него с 2007 года. Мужчина после перенесенного преходящего нарушения мозгового кровообращения успешно восстановил здоровье с помощью двух курсов разгрузочно-диетической терапии - лечебного голодания.

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

В январе Станислав Муравьев примет участие в Рождественском полумарафоне в Омске. Он надеется, что это послужит прекрасным примером эффективной реабилитации с использованием немедикаментозных методик.

После финиша участников марафона ждал вкусный обед в кафе, праздничный концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки и награждение победителей. Праздник здоровья завершился жаркой русской баней и купанием в озере.