В Тюмени выберут Джигита и Звезду Сибири
14 юношей и девушек из числа татарской молодежи стали финалистами открытого межрегионального конкурса "Себер йолдызы – Звезда Сибири – Татар егете – Джигит – 2018". Имена победителей назовут в тюменском концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" 19 декабря в 18 часов.
Как сообщила руководитель проекта Лилия Каримова, участники представляют Тюменскую, Омскую и Курганскую области. В финальной конкурсной программе участники покажут визитки на родном языке, продемонстрируют творческие способности. Состоятся дефиле в национальных костюмах, представляющих разные эпохи, а также в вечерних нарядах.
Организаторы подведут итоги интеллектуального конкурса, в котором участники соревнуются накануне финала. Они должны показать знание истории, языка и литературы татарского народа, основ ислама и национальных традиций.
Приглашенными звездами мероприятия станут многократный лауреат международного конкурса татарской песни Ильнар Сайфиев и двукратный лауреат "Татар Жыры" Раяз Фасихов.
Победителей среди девушек и юношей определит жюри, также будет вручен приз зрительских симпатий.
В 2018 году во внеконкурсной программе финалисты впервые презентуют социально-значимые проекты, направленные на сохранение и развитие татарского языка, поддержку людей с ограниченными возможностями, а также связанные с адаптацией сельской молодежи в городах. Победители претендуют на финансовую поддержку Конгресса татар Тюменской области.
Татьяна Ковалева