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В Тюмени выберут Джигита и Звезду Сибири

Общество, 13:05 18 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

14 юношей и девушек из числа татарской молодежи стали финалистами открытого межрегионального конкурса "Себер йолдызы – Звезда Сибири – Татар егете – Джигит – 2018". Имена победителей назовут в тюменском концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" 19 декабря в 18 часов.

Как сообщила руководитель проекта Лилия Каримова, участники представляют Тюменскую, Омскую и Курганскую области. В финальной конкурсной программе участники покажут визитки на родном языке, продемонстрируют творческие способности. Состоятся дефиле в национальных костюмах, представляющих разные эпохи, а также в вечерних нарядах.

Организаторы подведут итоги интеллектуального конкурса, в котором участники соревнуются накануне финала. Они должны показать знание истории, языка и литературы татарского народа, основ ислама и национальных традиций.

Приглашенными звездами мероприятия станут многократный лауреат международного конкурса татарской песни Ильнар Сайфиев и двукратный лауреат "Татар Жыры" Раяз Фасихов.

Победителей среди девушек и юношей определит жюри, также будет вручен приз зрительских симпатий.

В 2018 году во внеконкурсной программе финалисты впервые презентуют социально-значимые проекты, направленные на сохранение и развитие татарского языка, поддержку людей с ограниченными возможностями, а также связанные с адаптацией сельской молодежи в городах. Победители претендуют на финансовую поддержку Конгресса татар Тюменской области.

Татьяна Ковалева

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# конкурсы , национальная культура , татары

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