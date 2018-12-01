Казачество Сибири: от Ермака до наших дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современные казаки разделяют идеи государства, чтят семейные традиции и готовы по первому зову защищать Отечество. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев.

Тюменское казачество сегодня - это развивающаяся структура, которая насчитывает более 1 тыс. 700 казаков и 15 действующих общественных организаций, расположенных, в основном, в районных центрах.

"Идет период активного развития казачества, и есть все основания полагать, что через пять лет число казаков, как минимум, удвоится, - отметил Николай Белослудцев.- Тюменские казаки принимают участие в общественной и культурной жизни региона и активно сотрудничают со всеми действующими национально-культурными объединениями".

По его словам, на состязаниях, посвященных Дню сибирского казачьего войсках в Нижнетавдинском районе 15 декабря, в вопросах развития российского казачества существенную поддержку оказывает правительство Тюменской области: "Часть мероприятий проводим на свои средства, но огромную поддержку нам оказывает правительство Тюменской области, в частности, Комитет по делам национальностей. Также мы тесно сотрудничаем с предпринимателями."

Ежегодно казаки региона проводят более десятка мероприятий. На три дня съезжаются тюменские казаки на месте предполагаемой гибели покорителя Сибири Ермака Тимофеевича в первых числах августа.

"В поле съезжаются казаки со всех областей, входящее в Сибирское войско, где каждое из обществ презентует свою продукцию, в зависимости от рода занятий. Это может быть сельское хозяйство, работа с детьми, военная подготовка и современные технологии. Казаки оформляют свой курень - казачье жилище, в соответствии с их деятельностью и лучшие, по итогам, получают приз. На празднике казаки участвуют в конных и спортивных состязаниях на владение традиционным казачьим оружием: шашкой, нагайкой, пикой. Культурная составляющая присутствует обязательно. В завершении — крестный ход на холм Ермака", - рассказал Николай Белослудцев.

Среди наиболее значимых ежегодных мероприятий: конкурс казачьей песни "Благовест", полевые сборы казаков, проводимые дважды в год, конноспортивный праздник, конкурс на лучший казачий кадетский класс.

Как заметил атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества, сибирские казаки отдельное внимание уделяют воспитанию молодого поколения: "Около 280 детей учатся в православном казачьем учебном центре на базе воскресной школы. Ежегодно они проводят недельные полевые сборы, где сдают так называемые зачеты с последующим торжественным подведением итогов".

Казачьи кадетские классы, которых насчитывается семь по области, соревнуются во Всероссийском конкурсе "Готов к труду и обороне" и демонстрируют удаль на фестивале воинского казачьего искусства.

"В 2018 году Южно-Тобольское отдельское казачье общество выиграло президентский грант на проведение Казачьей зарницы, которая состоялась на базе Нижнетавдинского хуторского казачьего общества, - добавляет он.

Одним из важных событий 2018 года, по мнению тюменского атамана, стало заключение соглашения о сотрудничестве с донскими казаками во время визита в Волгоград в сентябре.

Напомним, 19 декабря отмечается годовщина образования Сибирского казачьего войска. 436 лет назад Иван Грозный издал указ о создании "царской служилой рати" - будущего Сибирского казачьего войска. Этот праздник приурочен ко Дню памяти святого Николая Чудотворца, покровителя Сибирского казачества и напрямую связан с историей покорения Сибири.

По словам Николая Белослудцева, тюменское казачество берет отсчет от истории Тобольского конного казачьего полка и казачьего пешего батальона: "У него были совершенно определенные функции: охрана общественного городского порядка, сопровождение колонн со ссыльными, розыск беглых преступников и охрана государевой обозы. Сибирское войско формировалось своеобразно. Первыми мы считаем тех, кто пришел сюда с Ермаком, но их осталось немного — часть подалась на восток, часть погибла. Вторая часть приходила с разных войск, в том числе с Донского и Кубанского, но большая часть казаков версталась из обычных жителей"

В 17-18 веках казакам приписывали целые уезды, там могли быть и башкиры, и татары, и русские, добавил он.

"Лозунг Сибирского казачества во все времена звучит так — Отечество. Казачество. Вера. В служении этим трем составляющим мы и видим свою цель", - подытожил атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев.

Наталья Андреева