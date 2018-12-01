"Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске в марте 2019 года

| Фото: ugrafest.ru/ | Фото: ugrafest.ru/

XVII международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Тема фестиваля: "Театр и кино, их общность и взаимоотношения". Губернатор округа Наталья Комарова провела заседание организационного комитета по его подготовке и проведению. В нем приняли участие руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа, президент фестиваля, российский режиссер Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева – в режиме видеоконференцсвязи из Москвы.

"Есть полная уверенность в том, что мы в основе своей готовы к проведению фестиваля, - заявил Сергей Соловьев. - Уточнены все сроки и участники. Утверждено международное жюри, подготовлена театральная программа. По всем параметрам, подготовка фестиваля идет нормально, так, как мы договаривались".

Подводя итоги, Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что фестиваль "Дух огня" в Год театра в России обеспечит доступность лучших образцов театрального, кинематографического искусства, творческое участие людей.