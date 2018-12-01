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Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

Общество, 14:10 18 декабря 2018

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 16 % по данным с 10 по 16 декабря, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и другие).

Управление осуществляет мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 17 декабря на территории региона привито 700 тыс. 916 человек, что составило 47,4 % от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 тыс. 200 человек.

В целях профилактики ОРВИ специалисты рекомендуют: чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку; регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми; увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов; избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями; при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.

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# вакцинация , грипп , заболеваемость , ОРВИ

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