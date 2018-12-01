Евгений Бушаров прочтет лекцию "В тылу Великой войны"

| Фото: chanych-85.livejournal.com | Фото: chanych-85.livejournal.com

Методист по музейно-образовательной деятельности Евгений Бушаров прочтет лекцию "В тылу Великой войны" в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) 19 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

Первая мировая война стала масштабным военным конфликтом начала XX века. Российская империя была одним из участников этой войны.

Тобольская губерния находилась вдалеке от линии фронта, в тылу, но тяготы военного времени коснулись и ее жителей. Более 200 тыс. человек были мобилизованы в армию, часть предприятий выпускала продукцию по военному заказу правительства. Кроме того, на территории городов и уездов края размещались военнопленные и госпитали для раненых воинов.

Слушатели лекции узнают о тюменском лагере военнопленных и работе тюменского военного госпиталя в начале XX века.

Вход на лекцию свободный. Справки по телефону 46-11-59.