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Юные викуловчане завоевали награды новогоднего турнира по вольной борьбе

Спорт, 17:38 18 декабря 2018

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Юные спортсмены Викуловского района заняли третье место по итогам открытого новогоднего турнира по вольной борьбе на призы Деда Мороза, сообщает администрация района.

Соревнования прошли в Голышманово 16 декабря и объединили спортсменов из Голышмановского городского округа, Омутинского, Викуловского, Ялуторовского районов и Республики Казахстан.

Викуловчане в общекомандном зачете уступили два очка спортсменам Ялуторовского района. В личном зачете в весовой категории до 33 кг Корнюшин Даниил занял 3 место в весовой категории до 39 кг, у Бакшеева Вадима 3 место в весовой категории свыше 50 кг, 1 место у Шорохова Романа, на 2 месте Соснин Николай.

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# Викулово , вольная борьба

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