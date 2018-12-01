Юные читатели отправятся в путешествие в мир сказок

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Игровая программа "Раз, два, три! В мир сказки попади!" начнется в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 20 декабря в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Юные читатели отправятся в загадочное путешествие в мир сказок, примут участие в конкурсах: "Узнай сказку", "Имя литературного героя", "Подскажи рифму" и других.

Игровая программа "В зимнюю сказку открываем дверь" стартует в 11 часов в Библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а).

В 14 часов в Детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21) откроется детская новогодняя выставка-продажа "Ларец новогодних чудес".

Центр русской культуры (ул. Камчатская, 138а) превратится в выставочную экспозицию. Здесь будет работать выставка-конкурс самодельной елочной игрушки "Новогодние чудеса". Подведение итогов и торжественная церемония награждения начнется в 18 часов.

Танцевальная программа для ветеранов "Навстречу Рождеству!" приглашает 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179).

Концерт "Мелодии зимы" в Детской школе искусств "Этюд" (ул. Камчатская, 146) начнется в 18 часов 30 минут.