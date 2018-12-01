"Палитра Ишима" представит рекордное количество художественных работ
| Фото: Ишимский музейный комплекс
Ежегодная выставка-конкурс "Палитра Ишима" откроется в Арт-галерее 21 декабря в 15 часов.
На мероприятии будет представлено более 120 работ 50 художников. Многие творения будут показаны на выставке впервые, сообщает Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова.
"2018 год стал рекордным по количеству участников!" - подчеркнула заведующая Арт-галереей, искусствовед Юлия Лузина.
В рамках проекта традиционно состоится подведение итогов конкурса детского творчества "Малая палитра". В нем приняли участие 60 юных талантов из пяти художественных школ и школ искусств города и района. Их работы также будут представлены на выставке.
Вход на открытие бесплатный.