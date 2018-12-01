Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени 22 декабря

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Продовольственной ярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках с 8 утра 22 января, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Торговые площадки расположатся на ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома 88); ул. Мельникайте, 126, кор. 2, ТЦ "П.О.Р.Т"; пр. Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор"; ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал; ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и много других товаров.