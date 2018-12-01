  • 20 декабря 201820.12.2018четверг
  • USD67,1121
    EUR76,4742
  • В Тюмени -14..-16 С 4 м/с ветер западный

Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени 22 декабря

Экономика, 09:02 20 декабря 2018

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Продовольственной ярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках с 8 утра 22 января, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Торговые площадки расположатся на ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома 88); ул. Мельникайте, 126, кор. 2, ТЦ "П.О.Р.Т"; пр. Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор"; ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал; ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и много других товаров.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ассортимент , продовольствие , ярмарки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 20.12.2018Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени 22 декабря
17:29 19.12.2018На установке полипропилена "ЗапСибНефтехима" начаты пусконаладочные работы
14:43 18.12.2018Тюменское молочное предприятие планирует получить статус племенного репродуктора
13:15 18.12.2018В Тюменской области увеличат производство клариевого сома