"Цифра" к нам приходит: что нужно для приема эфирного телесигнала

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Общедомовая антенна и системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания – лучшее решение всех возможных проблем после отключения аналогового телевидения для жителей многоквартирных домов. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказала ведущий специалист группы по внешним связям Филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Елена Бабина.

15 апреля 2019 года в Тюменской области будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

"Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна, - пояснила Елена Бабина. - Комнатная антенна в условиях плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны".

Антенна, по ее словам, потребуется и обладателям новых современных телевизоров, которые с 2013 года в обязательном порядке оснащены системой DVB-T, позволяющей принимать 20 программ в хорошем качестве. Тем же жителям региона, которые пользуются более старыми марками телеприемников, потребуется дополнительно купить специальную приставку. Она продается в тюменских магазинах и стоит от 1 до 1,5 тыс. в зависимости от производителя. "Приставки очень просты и удобны в обращении и не требуют дополнительных знаний для их установки", - пояснила Елена Бабина.

Система коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания (СКПТ), государственный стандарт которой вступил в силу 1 июля 2018 года, обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров. Система также позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

Сегодня более чем в 10 регионах ведутся переговоры по восстановлению СКПТ в существующих жилых домах. В Республике Татарстан реконструкция СКПТ включена в повестку Республиканской комиссии по развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии. Общедомовые антенны реконструируются во всех городах республики. В Белгородской области СКПТ монтируются в новых многоквартирных домах по заказу застройщиков.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй – "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Борис Олейник