Социально незащищенным жителям области возместят затраты на оборудование для цифрового телевидения

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35 тыс. жителей Тюменской области могут рассчитывать на возмещение части затрат на оборудование для цифрового телевидения.

На субсидии могут рассчитывать граждане, являющиеся получателями адресного социального пособия, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 г. включительно.

Максимальный размер единовременной помощи на возмещение расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования составляет 6 тыс. рублей для граждан, проживающих в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. 1,5 тыс. рублей – для тех, кто живет в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания.

Соответствующие поправки внесены в постановление администрации Тюменской области "Об оказании адресной социальной помощи и предоставлении материальной помощи в Тюменской области", которым предусмотрено оказание адресной помощи в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание социально незащищенным группам населения.

Тюменская область включена во второй этап перехода на цифровое телевидение: отключение аналогового вещания будет произведено 15 апреля 2019 года. При этом за неделю до установленной даты на экранах телевизоров зрители увидят предупреждение о предстоящем отключении аналогового сигнала, после чего вещание будет прекращено.

Единовременная помощь предоставляется при условии обращения за ней до 31 декабря 2019 года включительно.

Обращаться необходимо в учреждения социального обслуживания или управление социальной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному телефону 8 (3452) 6-8888-6.

Жители в зоне цифрового вещания по всем возникающим вопросам могут обратиться по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02, а также посетить сайт смотрицифру.рф.

Жители вне зоны цифрового эфирного телевещания за помощью в организации подключения к операторам спутникового телевидения могут обратиться к специалистам "Центра развития регионального телевидения и радио" по телефонам: 8 (3452) 290-281, 8 (3452) 290-218.