Тридцать пять семей Заводоуковского округа получат жилье в 2019 году

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

35 молодых заводоуковских семей станут получателями государственной поддержки в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в 2019 году, сообщает администрация городского округа.

Список семей — участников жилищной программы был сформирован 19 декабря. Ими стали 35 молодых заводоуковских семей.

Кроме того, администрация информирует, что для подтверждения дальнейшего участия в основном мероприятии молодым семьям, вошедшим в резервный список, необходимо до 1 апреля 2019 года предоставить заявление в 115 кабинет администрации городского округа.