Водитель легковушки погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

63-летний водитель автомобиля "Датсун" погиб после столкновения с тягачом "ДАФ" с полуприцепом на 303 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе около 19 часов 19 декабря, сообщает региональная ГАИ.

По предварительным данным, водитель грузовика при совершении обгона попутного транспорта выехал на полосу встречного движения. Водитель "Датсуна", двигавшийся в попутном направлении, в это время стал выполнять левый поворот. В результате происшествия 63-летний водитель легкового автомобиля погиб, 50-летняя пассажирка получила множественные травмы.

В Тобольске на улице Полонского в 18 часов столкнулись "Лада" 14-й модели и "Шевроле Круз". По предварительным данным, водитель "Лады" при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу иномарке. В результате происшествия 6-летняя девочка-пассажирка "Лады", предварительно, получила ушиб головы. Девочка находилась в машине без детского удерживающего устройства.

В Тюмени в 16 часов 30 минут на ул. Николая Федорова, 1 столкнулись автомобили "Равон" и "Шкода". По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля "Равон", водительский стаж которой 8 месяцев, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество иномарке. В результате аварии ушиб головы, предварительно, получила 10-летняя пассажирка "Шкоды". Девочка ехала на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.