Тюменские врачи совершенствуют навыки проведения пластических операций

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Мастер-класс по микрохирургическим пластическим операциям в области головы и шеи провели для тюменских врачей ведущие московские специалисты НИИ им. Герцена Андрей Поляков, Михаил Ратушный и Ирина Ребрикова, сообщает "Медицинский город".

В рамках мероприятия тюменские врачи приняли участие в проведении пластической операции с применением нового оборудования. На первом этапе пациенту выполнили резекцию дна полости рта и краевую резекцию челюсти, в связи с наличием злокачественной опухоли. После удаления образования появилась необходимость устранить послеоперационный дефект. Благодаря новым технологиям, врачам удалось сделать это без применения инородного тела, используя собственную ткань пациента.

"Уникальность этой операции заключается в том, что для замещения дефекта, который образовался в полости рта, мы выкроили кожно-жировой лоскут с предплечья левой руки вместе с сосудами. Кроме этого, при удалении опухоли мы обнажили кровеносные сосуды на шее. Далее под микроскопом мы сшили сосуды и нервы руки с сосудами и нервами шеи. Кровоток стал поступать из сосудов шеи в лоскут в полости рта и питать его. Таким образом, ткань приживается на новом месте", - прокомментировала заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медицинского города" Юлия Шубина.

По ее словам операция кропотливая, поскольку эти сосуды очень тонкие, от 2-3 миллиметров. Для того, чтобы их сшить между собой используются очень нитки и иголки диаметром менее одного миллиметра, а работа выполняется под большим увеличением.

Подобные операции проводятся очень редко и только в ведущих клиниках мира. По словам Юлии Шубиной, благодаря появлению современного микроскопа и полученному опыту, тюменские врачи смогут регулярно проводить подобные операции в будущем.