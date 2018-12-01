Студенты ТюмГУ лучше всех написали диктант по английскому языку

| Фото: media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

Призерами всероссийского диктанта по английскому языку English Dictation стали студенты ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе лучших сразу две студентки СоцГума – Наталья Халидуллина и Алена Овсянникова. Второе место занял Илхомжон Шарафутдинов из СоцГума, третье – Никита Угринов из гимназии ТюмГУ.

Образовательный проект организовал Казанский федеральный университет. В Тюмени диктант второй год проводится на базе Института социально-гуманитарных наук. В 2018 году его участниками стали студенты ТюмГУ, Западно-Сибирского колледжа, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, ТВВИКУ, учащиеся гимназий и школ.

Оригинальный текст из 19 предложений, посвященный творчеству Льва Толстого, составили эксперты Казанского университета и специалисты из вузов Италии и Франции. В ТюмГУ диктант читал носитель языка – преподаватель Школы перспективных исследований Джон Тангни.