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Студенты ТюмГУ лучше всех написали диктант по английскому языку

Общество, 15:49 20 декабря 2018

media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

Призерами всероссийского диктанта по английскому языку English Dictation стали студенты ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе лучших сразу две студентки СоцГума – Наталья Халидуллина и Алена Овсянникова. Второе место занял Илхомжон Шарафутдинов из СоцГума, третье – Никита Угринов из гимназии ТюмГУ.

Образовательный проект организовал Казанский федеральный университет. В Тюмени диктант второй год проводится на базе Института социально-гуманитарных наук. В 2018 году его участниками стали студенты ТюмГУ, Западно-Сибирского колледжа, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, ТВВИКУ, учащиеся гимназий и школ.

Оригинальный текст из 19 предложений, посвященный творчеству Льва Толстого, составили эксперты Казанского университета и специалисты из вузов Италии и Франции. В ТюмГУ диктант читал носитель языка – преподаватель Школы перспективных исследований Джон Тангни.

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# английский язык , диктант , ТюмГУ

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