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Путин: России нужен прорыв

Политика, 16:00 20 декабря 2018

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Все имеющиеся ресурсы надо концентрировать на важнейших направлениях развития России, правительство над этим работает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря, сообщает РИА Новости.

"Нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. А как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы имеющиеся, найти и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. Как организовать эту работу, просто так раздать эти деньги и все? Во-первых, надо было их найти, мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов в течение всего 2017 года, правительство, администрация напряженно над этим работали", - заявил Путин.

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