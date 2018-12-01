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Тюменские школьники встретились на слете героев

Общество, 12:53 21 декабря 2018

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Ежегодный "Слет Героев. Новогодняя перезагрузка" прошел в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 20 декабря, сообщают организаторы.

Слет собрал умных и талантливых школьников, которые отличились в учебе, олимпиадном движении, спортивных соревнованиях, творчестве и волонтерстве.

С приветственным словом к участникам обратился глава Тюмени Руслан Кухарук, который поблагодарил ребят за их активную гражданскую позицию.

Гости увидели выступления творческих коллективов, а сами блистали в камере "Bullet time", дирижировали вело-оркестром, исполняли мелодии на "Big piano", играли и общались. Самые удачливые получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

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# Новый год , слет , школьники

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