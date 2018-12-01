Новогоднюю иппотерапию для тюменских ребят проведет клуб "Деловая Россия"

| Фото: "Федерация конного спорта Ишима" во Вконтакте | Фото: "Федерация конного спорта Ишима" во Вконтакте

Более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья станут участниками праздника "Новый год под стук копыт", который организует комитет "Благое дело" Тюменского клуба "Деловая Россия", 23 декабря.

Мероприятие пройдет в конноспортивном комплексе "Олимпия" во второй раз.

Как сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор комитета "Благое дело" Наталья Кудина, на праздник приглашают прийти всей семьей. Погладить пони, лошадь, угостить животное морковкой и сахаром, почувствовать себя наездником могут не только дети-инвалиды, но и их папы, мамы, братишки и сестренки.

"Лечебный эффект верховой езды давно известен, но не все родители знакомы с иппотерапией, некоторые просто не представляют, как ребенок, например, прикованный к инвалидной коляске, сможет удержаться в седле, многие детки поначалу даже приблизиться к животным боятся. Праздничная атмосфера, работа на соседней площадке Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей помогает детям расслабиться, раскрыться. Дети начинают улыбаться, смело протягивать ладошку, чтобы погладить лошадку, а затем по примеру других с удовольствием катаются", - поделилась Наталья Кудина.

Во время мероприятия большое внимание будет уделено безопасности гостей,чтобы ребенок с расстройствами аутистического спектра, ДЦП мог вволю покататься на лошади, а родители были не просто спокойны за него, а тоже могли отдохнуть, на мероприятии работают тренеры и волонтеры.

По словам куратора, возраст детей не ограничен. По примеру 2017 года на разовый курс иппотерапии приходили трехлетние дети и подростки 17 лет. Для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в седле, за каждой лошадью закреплены сразу три человека – тренер и два волонтера-помощника.

Идею проведения праздника в конноспортивном клубе подала в 2017 году член отделения "Деловая Россия" Наталья Филина. Она и ее дочь Анастасия занимаются в "Олимпии", поэтому, когда встал вопрос, чем порадовать детей-инвалидов к Новому году, Наталья предложила неожиданный вариант.

Опыт показал, что "Новый год под стук копыт" может стать традиционным. В 2018 году для участия в нем зарегистрировались 88 человек: 43 взрослых (родители) 12 здоровых деток, 33 особых ребенка. Детей помимо участия в играх, конкурсах, и катания на лошадях ждут также сладкие подарки.

Ирина Кургузова