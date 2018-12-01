Институт государства и права ТюмГУ и тюменская полиция подписали договор о сотрудничестве

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Договор о сотрудничество подписали Институт государства и права Тюменского государственного университета и УВМД России по Тюмени 21 декабря. Подписи под документом поставили директор института Сергей Курочкин и начальник полиции полковник Петр Вагин.

В рамках договора институт и полиция определили единые задачи, запланировали мероприятия по правовому просвещению, изучению проблемных вопросов.

Комментируя это событие, Сергей Курочкин рассказал, что в рамках совместной деятельности будет создан оперативный обмен информации и организованы мероприятия по популяризации службы органов внутренних дел, а также поступление выпускников на службу в ОВД.

После подписания договора студенты 5 курса по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности" задали вопросы Петру Вагину и помощнику начальника УМВД России по Тюмени, подполковнику внутренней службы Алексею Кравченко. Они рассказали студентам о деятельности и направлениях работы, о прохождении практики и пригласили будущих выпускников на службу в полицию. Студентам также показали, как работает система "Безопасный город". Петр Вагин отметил, что за 11 месяцев 2018 года в Тюмени с помощью видеонаблюдения выявили более 1 тыс. 200 административных правонарушений и раскрыли 14 преступлений.

Андрей Стрельцов