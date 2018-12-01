Начато строительство нового моста через реку Пур на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Торжественная церемония начала строительства мостового перехода через реку Пур между пос. Уренгой и микрорайоном Коротчаево состоялась 22 декабря, сообщает правительство ЯНАО.

В присутствии главы округа, гендиректора АО "Мостострой-11", местных жителей и приглашенных гостей на правом берегу реки забита первая свая-оболочка будущего моста. Строительство капитальной переправы свяжет промышленные объекты и месторождения восточной части Ямала с основной сетью региональных дорог.

Длина нового моста составит с подходами и насыпью 1,7 км. Автомобили смогут передвигаться по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час. Проезд для жителей на легковых автомобилях, а также социальных и экстренных служб будет бесплатным. Массивную конструкцию установят на 11 опор, их высота позволит проходить под мостом и катерам, и крупным судам.

Строительные работы планируют завершить к 2021 году.