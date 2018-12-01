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В России завершили создание крупнейшей в мире системы цифрового телевещания

Общество, 09:00 23 декабря 2018

tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Торжественная церемония запуска последнего, 5 тыс. 40-го по счету объекта цифрового эфирного вещания, состоялась на базе Северного флота в поселке Видяево Мурманской области 22 декабря, сообщает РИА Новости. Она завершила создание по всей стране сети цифрового ТВ, которая стала крупнейшей в мире.

Ввод в эксплуатацию башни "Ура" стал финальным аккордом беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта, который создавался в рамках федеральной целевой программы по развитию телевещания.

После того как официальные лица с помощью пультов дистанционного управления включили на башне бело-сине-красную иллюминацию, под звуки военного оркестра и троекратное "Ура!" шеренг моряков радиотелевизионный передающий центр начал функционировать в рабочем режиме.

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, на 5 тыс. 40 объектах по всей стране работают 10 тыс. 80 передатчиков. "Это самый большой проект цифрового эфирного телевидения в мире. Мы горды и рады, что в Мурманской области — за полярным кругом, среди наших моряков, жителей Севера — мы запускаем финальный объект цифрового вещания в России", — сказал он.

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# цифровое вещание

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