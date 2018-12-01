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Илон Маск похвалил российские космические технологии

Общество, 16:56 23 декабря 2018

Сергея Русанова, ИА Тюменская линия | Фото: Сергея Русанова, ИА Тюменская линия

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал великолепной конструкцию двигателя РД-180, патент на который принадлежит российскому НПО "Энергомаш". Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Лента.ру.

"Стыдно, что Boeing и Lockheed Martin приходится использовать российский двигатель на Atlas, хотя конструкция этого двигателя великолепна", — указал Маск.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 установлен на двухступенчатой ракете-носителе Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance). В конце сентября стало известно, что с 2020 года РД-180 на американских ракетах будет заменен на двигатель BE-4 компании Blue Origin.

Ранее генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов говорил, что в рамках подписанного на 2020 год контракта Россия поставит США шесть РД-180. По его словам, устройство сертифицировано НАСА для использования в пилотируемых миссиях.

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