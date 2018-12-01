Аэропорт Нижневартовска получил имя Виктора Муравленко

| Фото: https://www.n-vartovsk.ru | Фото: https://www.n-vartovsk.ru

Аэропорт Нижневартовска будет носить имя Виктора Муравленко по итогам второго тура голосования по выбору имен аэропортам, которые уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. В числе пяти городов оказался и Нижневартовск, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Напомним, что в Югре после того, как имя Фармана Салманова досталось аэропорту Сургута, югорчанам предложили выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

Так, по результатам голосования, аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко. Именно этот вариант в рамках второго тура получил большинство голосов – 58 %.

Нужно отметить, что Виктор Муравленко внес огромный вклад в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, в строительство Нижневартовска. В частности – добился принятия решения о строительстве города единым заказчиком по единому генеральному плану. Многократно бывал в Нижневартовске и на Самотлоре, лично курировал все вопросы, связанные с формированием нефтегазового комплекса и с развитием города нефтяников. Кроме того, Виктор Муравленко лично занимался сооружением памятника покорителям Самотлора: встречался с творческой группой, согласовывал эскизы, как депутат Верховного Совета СССР добивался выделения необходимых строительных материалов.

Добавим, проект "Великие имена России" стал одним из самых масштабных и ярких явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.

По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе: 14 представителей культуры, девять ученых и инженеров, семь летчиков и космонавтов, семь государственных и общественных деятелей, шесть первооткрывателей и исследователей, три полководца и военных героя.