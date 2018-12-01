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В Исетском районе оценили елки собственного изготовления

Общество, 17:16 24 декабря 2018

isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

115 работ из самых неожиданных материалов представили жители Исетского района на конкурс "Такие разные елки", который провели специалисты Исетского народного краеведческого музея им. А. Л. Емельянова.

Первое место поделили две новогодние красавицы: "Снежная королева", выполненная учеником Миниской школы Максимом Галантовым, большая елка, изготовленная в технике папье-маше Максимом Свечниковым из с. Красново. Также жюри определило пять серебряных призовых мест и восемь - бронзовых.

Награждение призеров состоится 14 января 2019 года. Все участники конкурса получат благодарственные письма и бесплатные билеты на семейное посещение местного музея.

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# Исетский район , конкурсы , прикладное творчество

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