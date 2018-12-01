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Россияне назвали главные события 2018 года

Общество, 16:54 24 декабря 2018

Крымский мост во ВКонтакте | Фото: Крымский мост во ВКонтакте

47 % россиян считают важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста и изменения в пенсионной реформе, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные опроса "Левада-центра".

Более трети опрошенных к главным событиям уходящего года отнесли выборы президента РФ, проведение Чемпионата мира по футболу и пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

28 % россиян отметили трагедию, связанную с убийствами в Керченском политехническом колледже, а каждый четвертый россиянин выделил инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине.

По данным социологов, 57 % респондентов считают, что лично для них год был удачный, а 31 % опрошенных придерживаются противоположного мнения. 13 % затруднились ответить на вопрос.

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# Крымский мост , опрос , пенсионная реформа , рейтинг

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