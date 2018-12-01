В Тобольске открыли ледовый городок возле кремля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ледовый городок на Красной площади у кремля открыли в Тобольске.

В этом году он посвящен театральной теме. В открытии ледового городка приняли участие артисты центра искусств и культуры, разыгравшие сказку с участием Деда Мороза, Снегурочки, Старого года, зимы, зимних месяцев. С наступающим праздником горожан поздравил глава города Владимир Мазур.

"2018 год был успешным для города, вместе мы добились хороших результатов. Уверен, что нас ждет насыщенный и интересный год. Вместе мы продолжим делать Тобольск лучше", — отметил Владимир Мазур.

На открытии ледового города подвели итоги конкурса "Тобольск новогодний". Его участниками стали образовательные учреждения, организации и предприятия города, а также тоболяки.

Победителями в номинации "Дворовые площадки и жилые дома" стали: Геннадий и Любовь Бойко, Татьяна Филатова (снежный городок в левобережье), Сергей, Галина и Оксана Григорьевы, Ольга Орлова (оформление подъезда дома в левобережье).

Среди объектов социальной сферы дипломами награждены сотрудники лицея, школы № 6 и детского сада № 40 "Центр раннего развития". Среди предприятий отмечены бутик цветов и подарков "Презент" и котельная № 19 компании "СУЭНКО".

Евгений Новоселов