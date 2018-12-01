  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер юго-восточный

Претендент на "Оскар" фильм "Айка" выйдет в российский прокат в начале 2019 года

Общество, 16:32 26 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Картина Сергея Дворцевого "Айка", вошедшая в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выйдет в российский прокат в начале 2019 года, сообщает Министерство культуры РФ.

"Кинокомпания "Вольга" выпустит этот фильм в российский прокат в начале 2019 года", — сообщает пресс-служба компании, которая будет заниматься прокатом ленты. Картину создавали совместно кинематографисты России, Казахстана, Польши, Германии и Китая.

Драматическая лента "Айка" также участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 г. и получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила актриса Самал Еслямова.

По сюжету картины молодая киргизская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице, однако через некоторое время материнский инстинкт приводит к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.

Добавим, Сергей Дворцевой — российско-казахстанский режиссер. Он родился 18 августа 1962 г. в Чимкенте (Казахстан). Лауреат премии "Ника" за лучший неигровой фильм "Трасса" (2000) и обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд" за фильм "Тюльпан" (2008).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Оскар , прокат , фильм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 26.12.2018"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"
16:43 26.12.2018Тюменский госуниверситет получил специальную награду в Сколково
16:32 26.12.2018Претендент на "Оскар" фильм "Айка" выйдет в российский прокат в начале 2019 года
16:21 26.12.2018Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске