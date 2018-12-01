Более трех тысяч человек вышли в полуфинал конкурса "Лидеры России"

Фото: static.tildacdn.com Фото: static.tildacdn.com

3 тыс. 294 участника из всех регионов вышли в полуфинал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил на брифинге генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров.

На дистанционный этап конкурса было подано 227 тыс. 193 заявки, до участия в этом этапе было допущено 91 тыс. 445 человек из всех федеральных округов, выполнивших предварительные задания. По сравнению с прошлым годом количество участников конкурса существенно возросло.

Хотя в 2018 году возрастная планка для конкурсантов была поднята до 55 лет, 53% полуфиналистов - управленцы в возрасте от 35 до 50 лет и 45% - в возрасте до 35 лет, рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей". Среди участников полуфинала - 16% женщин - на 1% больше, чем в прошлом году.

В стране и регионах должны системно работать социальные лифты - это задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, напомнил, выступая на брифинге, первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. "От качества управления очень многое зависит и в государстве, и в бизнесе, и в социальной сфере. Квалифицированные управленцы нужны везде. Поэтому конкурс "Лидеры России" очень важен и для страны, и для регионов", - подчеркнул он.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, в новом сезоне полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получат новое задание - выдвинуть собственную социально значимую инициативу и привлечь к ее реализации общественность.

Евгений Бабенко