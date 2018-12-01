Юные ямальцы споют в Кремле

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Пять юных представителей Ямала примут участие в выступлении Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря. В мероприятии планирует принять участие президент Владимир Путин, говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Для гостей исполнят народные песни и классические произведения. Откроет программу концерта гимн Российской Федерации.

На главной концертной площадке страны регион представят участники образцового детского хора "Сияние" Детской школы искусств № 2 Нового Уренгоя: Злата Канивец, Светлана Плотникова, Анастасия Кожанова, Екатерина Стрелкова и Дарья Гладкова.

Их руководитель Ирина Жижа отметила, что представлять округ в составе сводного Детского хора России – это большая честь и трудная задача для каждого из детей.

Детский хор России – это уникальный проект, в состав которого входит тысяча юных талантов страны. С 2014 года его воспитанники – постоянные участники Детского сводного хора России, выступления которого с успехом прошли на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Симферополе, 90-летнему юбилею Международного детского центра "Артек" в Ялте и других.