  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -22..-24 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменский доцент получила звание кавалера французского ордена

Общество, 10:08 26 декабря 2018

https://www.utmn.ru/ | Фото: https://www.utmn.ru/

Доцент ТюмГУ Фаина Золотавина получила звание кавалера ордена Академических пальм (chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques) в Университете Лотарингии 29 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Орден присужден в знак признания вклада Фаины Золотавиной в поддержку французского языка, научного сотрудничества и распространение знаний о высшем образовании Франции.

Орден Академических пальм – старейшая из французских гражданских государственных наград. Учрежден Наполеоном I в 1808 году для академиков Института Франции, профессоров университетов и преподавателей лицеев.

Добавим, Фаина Золотавина доцент, кандидат педагогических наук, работает в Тюменском государственном университете с 1987 года, выпускница факультета романо-германской филологии ТюмГУ. В настоящее время – директор Регионального центра франко-российского сотрудничества, педагогический стаж 31 год.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# доцент , кавалер ордена , ТюмГУ , Фаина Золотовина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 26.12.2018Тюменский доцент получила звание кавалера французского ордена
09:46 26.12.2018Тюменские поисковики пройдут тестирование в январе
09:35 26.12.2018Расписание движения автобусов по области изменится в первые дни нового года
09:24 26.12.2018Дед Мороз и Снегурочка расскажут водителям о правилах пересечения железнодорожных переездов