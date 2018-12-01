Тюменский доцент получила звание кавалера французского ордена

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Доцент ТюмГУ Фаина Золотавина получила звание кавалера ордена Академических пальм (chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques) в Университете Лотарингии 29 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Орден присужден в знак признания вклада Фаины Золотавиной в поддержку французского языка, научного сотрудничества и распространение знаний о высшем образовании Франции.

Орден Академических пальм – старейшая из французских гражданских государственных наград. Учрежден Наполеоном I в 1808 году для академиков Института Франции, профессоров университетов и преподавателей лицеев.

Добавим, Фаина Золотавина доцент, кандидат педагогических наук, работает в Тюменском государственном университете с 1987 года, выпускница факультета романо-германской филологии ТюмГУ. В настоящее время – директор Регионального центра франко-российского сотрудничества, педагогический стаж 31 год.