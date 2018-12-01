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Поисковики ищут родных солдат Великой Отечественной войны из Тюменской области

Общество, 12:20 25 декабря 2018

архив Дворца "Пионер" | Фото: архив Дворца "Пионер"

Родных солдата Великой Отечественной войны, призванного на фронт из села Усть-Ламенское Голышмановского района, ищет Московский поисковый отряд "Обелиск".

К сожалению, поиски по довоенным адресам результатов не дали. Но практика поисковой работы показывает, что родные бойцов редко уезжают из того региона, где он проживал до войны. Возможно, кто-то из родных и сегодня проживает на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба отряда.

Поисковики готовы передать личный медальон бойца и его документы.

Данные бойца: Андреев Николай Иванович, 1919 г.р., красноармеец, рядовой, должность "ящичный". Уроженец села Усть-Ламенка Голышмановского района (до 1944 года – Омская область). До войны проживал там же.

Останки бойца и личный смертный медальон поднял поисковый отряд "Обелиск" 25 сентября 1995 года в урочище Березки Темкинского района Смоленской области. Перезахоронен в братской могиле в деревне Замыцкое Смоленской области.

Контактное лицо: волонтер поискового отряда "Обелиск" Роза Фаттахова (г. Челябинск). Обращаться по тел. 8-903-089-75-79 или на адрес электронной почты roza-fattahova@mail.ru.

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# поисковики

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