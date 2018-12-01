АО "Транснефть – Сибирь" участвует в реализации социальных проектов на Ямале

Спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика" открылся в Новом Уренгое, районе Коротчаево, также дан старт началу строительства моста через р. Пур на территории Пуровского района Ямала, сообщает пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь".

В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников, главы местных администрации, представители Тюменской областной думы, руководители хозяйствующих организаций.

Спортивный комплекс "Арктика" и мостовой переход через реку Пур являются объектами социальной и транспортной инфраструктуры, которые возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, компанией "Транснефть" и "Корпорацией Развития", по созданию социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Новый спорткомплекс, который в результате общественного голосования получил название "Арктика", станет центром спортивной жизни пос. Коротчаево. В современном двухэтажном здании площадью около 10 тыс. кв. метров расположены полностью укомплектованная лыжная база, универсальный спортивный зал (футбол, волейбол, баскетбол), залы для вольной и греко-римской борьбы, аэробики, зал для занятия боксом, зал спортивных тренажеров, помещения для занятий теннисом, шахматный клуб. Одновременно заниматься спортом в новом комплексе смогут 700 человек. Еще 800 посадочных мест предусмотрены для болельщиков. Набор в спортивные секции начнется в ближайшие дни.

В открытии спортивно-оздоровительного комплекса также участвовали депутат Тюменского областной думы, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Современный спортивный комплекс – это важный социальный объект для жителей поселка. Сегодня район Коротчаево города Новый Уренгой динамично развивается, открываются новые производства, строятся жилые дома, развивается инфраструктура. Здесь пересекаются важные магистрали нефтепроводного, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В перспективе Коротчаево станет конечной станцией Северного широтного хода, который соединит столицу округа Салехард с крупнейшими промышленными городами, обеспечит транспортные коммуникации Ямала с другими регионами России.

Мостовой переход через реку Пур свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где ведется разработка нефтегазовых месторождений, и обеспечит надежную и оперативную эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе. Проект строительства мостового перехода реализуется по модели заключения концессионного соглашения. Мост с двухсторонним автомобильным движением протяженностью 1 тыс. 23 метра, шириной 14 метров и грузоподъемностью 100 тонн является ключевым объектом социальной инфраструктуры, возводимой в рамках проекта Заполярье – Пурпе.

В рамках шестистороннего соглашения о взаимодействии полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правительства Тюменской области и ПАО "Транснефть", АО "Корпорация Развития", подписанного 12 марта 2010 года, и дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 года предусмотрено строительство комплекса социальной инфраструктуры в регионе. В том числе построены и введены в эксплуатацию два жилых 48-квартирных дома, газовая котельная мощностью 25 МВт и инженерные сети в пос. Коротчаево, 168-квартирный жилой дом в г. Новом Уренгое, автомобильный мост через р. Надым. Возводится детский сад на 240 мест и канализационно-очистные сооружения в пос. Коротчаево, полигон твердых бытовых отходов в пос. Тазовский. Планируется строительство завода по разведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе.