Дед Мороз и Снегурочка расскажут водителям о правилах пересечения железнодорожных переездов

| Фото: Тюменский регион СвЖД | Фото: Тюменский регион СвЖД

Дед Мороз и Снегурочка расскажут автолюбителям, как правильно пересекать железнодорожный переезд на переезде станции Винзили 26 декабря, сообщают организаторы.

Дед Мороз и Снегурочка расскажут автолюбителям, как правильно пересекать железнодорожный переезд, проведут тематическую викторину, раздадут памятки и сувениры. Таким образом тюменские железнодорожники хотят привлечь внимание к проблеме безопасности движения на переездах, призвать водителей быть более внимательными и ответственными в преддверии праздников.

Профилактические мероприятия в усиленном режиме будут проходить на протяжении всей предновогодней недели. Акции с раздачей памяток работники СвЖД проведут на наиболее загруженных переездах Тюменского региона, включая Тобольский, Ишимский и Камышловский железнодорожные узлы.

С начала 2018 года на железнодорожных переездах в Тюменском регионе СвЖД произошло два дорожно-транспортных происшествия.