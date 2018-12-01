Тюменский "Социальный экспресс" придет на помощь бездомным

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сообщить о человеке без определенного места жительства, который нуждается в помощи, можно в службу "Социальный экспресс", которая работает при Областном центре социальной адаптации и ресоциализации.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, служба выезжает с 8 до 17 часов по сообщениям, поступившим от жителей и организаций Тюмени. До 29 декабря сообщить о месте нахождения бездомных граждан можно по телефону +7-958-149-50-63, с 29 декабря возобновит работу постоянный номер службы 62-65-65. Сохраните его в телефоне.

Также сообщить о месте нахождения бездомных граждан можно в дежурную часть полиции по телефону 02, о бездомных лицах, нуждающихся в оказании медицинской помощи, необходимо сообщать по телефону 03.

Напомним, что с 19 декабря 2018 года в Тюмени начал работу пункт обогрева для бездомных по адресу: ул. Коммунистическая, 70. Бездомным предоставляется ночлег, горячее питание и другие виды помощи. Пункт обогрева работает с 18 часов до 10 часов.