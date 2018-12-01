Ансамбль Росгвардии представил клип на песню Last Christmas

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Академический Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под руководством генерал-майора Виктора Елисеева снял клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, приуроченный к Новому году. Съемки проходили на катке Красной площади. Трансляция видеоклипа запланирована на телеканале "МИР" 31 декабря в 12 часов, сообщает Росгвардия.

В съемках участвовали более 120 артистов ансамбля. Игра на инструментах сопровождалась яркими танцами на льду. Клип, по мнению участников съемок, должен зарядить всех слушателей позитивом на весь следующий год.

"Мы хотели обрадовать наших слушателей под Новый год. Людям нужны положительные эмоции и Росгвардия их дарит. Поющая армия звучит по-доброму. Надеемся, что россиянам и нашим поклонникам из разных стран мира понравится эта задумка", - сказала специалист по связям с общественностью ансамбля Анна Ващилина.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии был создан в июле 1973 года. С 1985 года ансамбль возглавил народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев. Ансамбль является обладателем четырех платиновых дисков в Европе. Творческий коллектив получил многомиллионные просмотры за кавер-версию Get Lucky и выступил с ним на открытии Олимпийских игр - 2014 в Сочи.

Наряду с Новым годом клип посвящается и печальной дате. 25 декабря 2016 года на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл. Трагедия произошла в доме великого мастера в населенном пункте Горинг в Великобритании.