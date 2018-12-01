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Тюменские поисковики пройдут тестирование в январе

Общество, 09:46 26 декабря 2018

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Поисковики из 17 отрядов Тюменской области примут участие в традиционном тестировании "Школа поисковика", которое состоится в январе 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра, по регламенту тестирования поисковикам необходимо решить тесты по шести дисциплинам: история Великой Отечественной войны, история тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы. Для получения сертификата об успешном обучении необходимо верно решить не менее 80% заданий. В случае прохождения минимального порога поисковик может быть допущен к участию в полевых поисковых экспедициях сезона.

В текущем учебном году задания тестирования будут обновлены и усовершенствованы. Впервые итоговая аттестация поисковиков Тюменской области была организована в 2008 году. С 2014 года мероприятие проходит в онлайн-формате.

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# поисковики , тестирование

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