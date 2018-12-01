  • 25 декабря 201825.12.2018вторник
  • USD68,4073
    EUR77,8886
  • В Тюмени -28..-30 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменские спортсмены взяли золото на родном скалодроме

Спорт, 17:38 25 декабря 2018

СДЮШОР № 2 | Фото: СДЮШОР № 2

Тюменские скалолазы завоевали медали первенства Уральского федерального округа. Соревнования завершились 23 декабря в Тюменском легкоатлетическом манеже и собрали участников из Свердловской области, Пермского края, республики Башкортостан, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает СДЮШОР № 2.

Местные покорители вертикалей традиционно были сильны в дисциплине "скорость". Сергей Рукин и Екатерина Баращук заняли первые места у юниоров. Серебро взял Данила Уколов, выступавший в возрастной категории "юноши 16-17 лет". Бронзовые награды достались Петру Землякову и Дмитрию Костину.

Также тюменцы взяли две медали в "трудности". Баращук завоевала серебро, а Пётр Земляков забрал вторую подряд бронзу. Максим Василькоров (Ханты-Мансийский автономный округ) стал победителем в "скорости" среди юношей 10-13 лет. Представительница Ямало-Ненецкого автономного округа Полина Андриевская добилась успеха в "трудности". Она выиграла состязания среди девушек 14-15 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скалолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 25.12.2018Тюменские спортсмены взяли золото на родном скалодроме
17:05 25.12.2018Тюменские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в Уфе
16:43 25.12.2018Тюменские дублеры уступили лидеру в Кемерове
16:10 25.12.2018В Сладково открыли хоккейный сезон