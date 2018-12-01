Тюменские спортсмены взяли золото на родном скалодроме

| Фото: СДЮШОР № 2 | Фото: СДЮШОР № 2

Тюменские скалолазы завоевали медали первенства Уральского федерального округа. Соревнования завершились 23 декабря в Тюменском легкоатлетическом манеже и собрали участников из Свердловской области, Пермского края, республики Башкортостан, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает СДЮШОР № 2.

Местные покорители вертикалей традиционно были сильны в дисциплине "скорость". Сергей Рукин и Екатерина Баращук заняли первые места у юниоров. Серебро взял Данила Уколов, выступавший в возрастной категории "юноши 16-17 лет". Бронзовые награды достались Петру Землякову и Дмитрию Костину.

Также тюменцы взяли две медали в "трудности". Баращук завоевала серебро, а Пётр Земляков забрал вторую подряд бронзу. Максим Василькоров (Ханты-Мансийский автономный округ) стал победителем в "скорости" среди юношей 10-13 лет. Представительница Ямало-Ненецкого автономного округа Полина Андриевская добилась успеха в "трудности". Она выиграла состязания среди девушек 14-15 лет.